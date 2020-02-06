Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء تحسم الجدل حول قضية ختان الإناث

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:44 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم ختان الإناث، ردًا على سؤال ورد إليها، على "فيسبوك" وأكدت الدار أن ختان الإناث حرام شرعًا، ولقد جزم الأطباء بضرره، موضحة أن الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق.

وأشارت إلى أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، متابعة: "ولعل سائلا يسأل: لم استمرت هذه العادة؟ فنقول: إنها استمرت عند عدم ظهور ضررها، أمَا وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعُها حينئذٍ واجبٌ، وحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًّا؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا، بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك".

واستكملت: "المطَّلِع على كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة هذه العادة -حتى عند القائلين بأن ختان الإناث شعيرة كختان الذكور-؛ مِنْ أنها مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلى الفرج دون استئصال هذه الجلدة؛ قال الإمام الماوردي: "هو قطع جلدةٍ تكون في أعلى الفرج كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها"، موضحة أن القطع معناه الشق وليس الاستئصال، وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف: «أَشِمِّي ولا تَنْهِكي»، وهذا يحتاج إلى جرَّاح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملابساته ضارَّةً على الجسم البشري قطعًا، دون حاجة إليها شرعًا.

ولقد أحال كثير من الناس الأمر إلى الأطباء، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القولُ بتحريمها، وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقٍ للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء ختان الإناث الموروث الطبي الملابس

أخبار تهمك

officially | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ ساعة و نصف

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ أقل من ساعتين

"كورونا" يتسبب في وفاة الطبيب الصينى صاحب التحذيرات الأولى من هذا الفيروس

منذ أقل من ساعتين

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

رابط Shot | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية عندنا

منذ ساعة

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ حوالي 3 ساعات

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ أقل من ساعتين

"التعليم العالي" تعلن موعد الفصل الدراسي الثاني.. وخطة الجامعات لمواجهة "كورونا"

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ ساعة و 14 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ أقل من ساعتين

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ أقل من ساعة

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ثلث ساعة

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي لرفض ختان الإناث.. "الإفتاء" تؤكد حرمته وتعتبره اعتداءً على المرأة

الإفتاء: ختان الإناث بالشكل الحالي محرم شرعًا.. واعتداء على الجسد الذي كرمه الله

"القومي للمرأة": ختان الإناث جريمة تنتهك جسد الفتاة

الإفتاء: ختان الإناث منافي للشريعة الإسلامية

استشاري أمراض نساء: 98% من الفتيات الأقل تعليمًا يجرى لهن ختان

متصل يفاجىء مذيعة "mbc" بسؤال محرج على الهواء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

07:47 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status