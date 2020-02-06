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نتائج الازهر الشريف الصف الثالث الاعدادي والسادس الابتدائي نصف السنه 2020 بدون رابط

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:28 م
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طلاب الازهر الشريف
طلاب الازهر الشريف
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نتائج الازهر الشريف الصف الثالث الاعدادي والسادس الابتدائي نصف السنه 2020 بدون رابط

اعتدت مشيخة الازهر الشريف نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية 2020 التيرم الاول، وتم ارفاق النتيجة على بوابة الازهر الالكترونية، حيث يمكن طلابنا الأعزاء الحصول على نتيجة الشهادتي الاعدادية والابتدائية الازهرية للفصل الدراسي الأول برقم الجلوس، من خلال الرابط الموجود بالاسفل.


وسط التطور التكنولوجي الذي نعيشه في الوقت الراهن، اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف صباح اليوم الخميس، نتائج الصف الثالث الاعدادي وكذلك السادس الابتدائي نصف العام الدراسي 2020 .

حيث نقدم  طريقة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الاول بدون رابط تحميل وبعيدا عن موقع بوابة الازهر.

ومن جانبة يمكنك الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية من خلال الخط الساخن المقدم من الازهر الشريف حيث يتطلب الاتصال برقم 19493 من اي هاتف محمول أو خط ارضي بسعر الدقيقة العادية واتبع الخطوات في الرسالة الصوتيه واستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول وكذلك الابتدائية برقم الجلوس والاسم.

نتائج الازهر الشريف الصف الثالث الاعدادي والسادس الابتدائي نصف السنه 2020 بدون رابط
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