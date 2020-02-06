السفير الصيني يشيد بدعم الملك سلمان لمواجهة "كورونا"

أشاد السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ، بالاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، قائلا: "أحدث وأقوى رسالة دعم تمثل ثقة القيادة السعودية بالصين في مكافحة وباء فيروس كورونا".





وأضاف تشينغ: "خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، منوها أن الوباء مؤقت، والصداقة والتعاون طويلي المدى".





وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن مشاركته والشعب الصين الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معربًا عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.