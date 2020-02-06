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ارتفاع عدد القتلى من الانهيارات الثلجية في تركيا إلى 41

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:38 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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قالت وكالة ادارة الكوارث الحكومية التركية: إن "عدد القتلى في اثنين من الانهيارات الجليدية في شرق تركيا ارتفع الى 41، اليوم الخميس، فيما واصلت فرق الانقاذ عملية بحث صعبة عن اثنين من المفقودين".

لقى خمسة أشخاص مصرعهم في أول انهيار جليدي في محافظة فان المتاخمة لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، فقط من أجل إنقاذ عمال الإنقاذ من انهيار جليدي آخر في اليوم التالي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه تم انتشال ثلاث جثث أخرى يوم الخميس في منطقة باهسيساراي بالمقاطعة؛ حيث ذكرت وكالة الكوارث "أفاد" أن 84 شخصًا أصيبوا في الانهيارين التوأمين.

استمرت جهود الإنقاذ على الرغم من الظروف الجوية السيئة التي تسببت في مشاكل النقل، كما حظرت السلطات وصول المدنيين إلى مكان الحادث.

أول انهيار جليدي دفن حافلة صغيرة، بينما كان فريق الإنقاذ ينضم إلى جهود البحث والإنقاذ، أصاب الانهيار الثاني سيارتهم وغمرتها الثلوج يوم الأربعاء.

وفي الشهر الماضي، ضرب إقليم إلزيج الشرقي زلزال قوي بلغت قوته 6.7 درجة أسفر عن مقتل 41 شخصًا وإصابة أكثر من 1600 آخرين.

تسبب انهيار ثلجي عام 2009 في مقاطعة جوموشان الشمالية الشرقية في مقتل 11 متسلقًا في جبال زيجانا.

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الكلمات المفتاحية

ضحايا تركيا انهيار ثلجي

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