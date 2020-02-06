"إير فرانس" تعلق رحلاتها إلى الصين حتى 15 مارس المقبل بسبب كورونا





كشفت شركة "إيرا فرانس - كيه إل إم"، المؤلفة من الخطوط الجوية الملكية الهولندية و الخطوط الجوية الفرنسية ، مساء اليوم الخميس، عن قرارها بشأن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى الصين إلى الـ15 من شهر مارس المقبل على خلفية إنتشار فيروس "كورونا" الجديد هناك.





وكانت شركة "إير فرانس"، قد قررت في يوم 30 من شهر يناير الماضي، تعليق رحلاتها إلى الصين لـ 9 من شهر فبراير الجاري.





وقررت شركة "إير فرانس-كيه إل إم"، في وقت سابق من اليوم، تعليق الرحلات إلى الصين إلى الـ15 من مارس المقبل، على أن تُستأنف الرحلات تدريجيًا ابتداءا من الـ16 من مارس، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية، نقلاً عن بيان رسمي لشركة "إير فرانس" .





وقالت الشركة في بيانها: "ابتداءً من الـ16 من مارس المقبل، وبحسب تطور الأوضاع، ستقوم مجموعة "إير فرانس-كيه إل إم" باستئناف رحلاتها تدريجيا من وإلى بكين وشنغهاي، على أن يتم تأمين رحلة يوميا بشكل تداوري من وإلى هاتين المدينتين.





وأضافت المجموعة، قائلة: إن "عودة الرحلات إلى مسارها الطبيعي سيتم في الـ29 من شهر مارس المقبل؛ حيث من المتوقع أن تُستأنف أيضا الرحلات من وإلى ولاية ووهان مركز تفشي المرض".





وأكدت سُلطات الصحة الصينية على ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، داخل البلاد، اليوم، إلى 563 والمصابين إلى 28018 ألف حالة.





وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس الجديد ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.





وكان عدد من دول العالم، قد أعلن في وقت سابق، تعليق رحلاته الجوية من وإلى الصين على خلفية تفشي المرض.



