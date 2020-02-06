محافظ القاهرة يبحث مع بنك التنمية الصناعية تطوير منطقة شق الثعبان

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اجتماعا مع مسئولي بنك التنمية الصناعية، لمناقشة سبل تطوير منطقة شق الثعبان الصناعية، جاء ذلك بعد أن وقعت محافظة القاهرة مع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون، أغسطس الماضي، لتوفير الخدمات التمويلية والمصرفية وتقديم كافة التسهيلات الائتمانية لأصحاب المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان.



وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استقبل الدكتور لوكا ماشى، ممثل صندوق الودائع والقروض الإيطالى والوفد المرافق له الذى يزور القاهرة حالياً لبحث سبل التعاون بين الجانبين، لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية، بحضور الدكتور بيترو تومباتشينى المستشار التجارى للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وإلينا مررا، الملحق التجارى للسفارة الإيطالية بالقاهرة، والمهندس سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من ممثلى الشركات المصرية لصناعة الرخام بمنطقة شق الثعبان.



وأكد المحافظ خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الإيطالية التى تتسم بالتنوع فى جميع المجالات ومن أهمها صناعة الرخام والجلود والأثاث وهى المجالات التى تحتل فيها مصر ترتيباً عالمياً، مشيراً إلى ترحيب المحافظة بمساهمة الخبرة الايطالية في تطوير منطقة شق الثعبان لتطوير صناعة الرخام والجرانيت التى تشتهر بها إيطاليا من خلال تحديث الآلات والمعدات وتقديم التدريب الحرفى اللازم مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة لتطوير شبكة الطرق والصرف والخدمات وإنشاء منطقة لوجيستية وإنشاء مصنع لتدوير مخلفات الرخام والاستفادة منها وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى إضافة عوائد متميزة للدخل القومى المصرى.



وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية متخصصة في مجال صناعة الرخام والجرانيت جنباً إلى جنب مع عدد من المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث بالاستعانة بخبرات دول العالم وفى مقدمتهم إيطاليا بهدف توفير فرص عمل وزيادة فرص تصدير المنتج المصرى.