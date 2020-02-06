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الساعة بـ 4 آلاف جنيه.. تفاصيل سقوط سيدة الدعارة بالمهندسين

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:20 م
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ارشيفية
ارشيفية
إيريني صفوت
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تباشر نيابة الدقى، التحقيق في واقعة القبض على سيدة في عقدها الثاني من العمر، لممارستها الدعارة والجنس واستقطاب الزبائن وخاصة مواطنى الخليج وذلك عن طريق أحد الكافيهات المشهورة بالمهندسين، مقابل ٤٠٠٠ جنيه في الساعة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تمارس الدعارة تبلغ من العمر ٢٨ عامًا، حيث قامت باستقطاب الزبائن عن طريق الكافيهات المشهورة، وخاصة القادمين من الخليج.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل مع المتهمة على أنه يريد ممارسة الجنس معها وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بالواقعة وممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

نيابة الدقى ممارسة الجنس سيدة الدعارة

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