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اتحاد الصناعات: إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال أيام

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:10 م
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اتحاد الصناعات المصري
اتحاد الصناعات المصري
محمد عصام
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كشف خالد عبدالعظيم  المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصري، عن إرسال  اللائحة التنفذية لقانون رقم 70 لسنة 2019 المنظم لعمل الاتحاد الصناعات والغرف الصناعية إلي وزارة التجارة والصناعة.


وقال خالد لـ" الفجر "،  إن اللائحة التنفيذية للقانون معروضة حاليا أمام وزيرة التجارة الصناعة نيفين جامع، ومن المقرر أن توافق عليها خلال الأيام المقبله لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

 

وكان المهندس محمد زكي السويدي ترأس  اليوم أول اجتماع جمعية عمومية لاتحاد الصناعة المصرية طبقاً لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019 الجديد، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات التسعة عشر غرفة أعضاء الاتحاد، حيث استعراض خلال الأجتماع نشاطات وإنجازات الاتحاد على مدار الفترة السابقة من إنشاء فروع جديدة وإضافة وحدات استراتيجية لخدمة أعضائه وافتتاح مقر "الشباك الواحد" بالاتحاد.


وتم التعريف بمبادرات الاتحاد في شأن الاصلاحات التشريعية الخاصة بقطاع الصناعة وتبني تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015  لتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وأعمال اللجان المتخصصة في دراسة تحديات القطاع، وكذلك التواصل والتعاون مع الاتحادات النظيرة اقليميا ودوليا والانضمام الى محافل دولية والقيام ببعثات خارجية، بالإضافة إلى إعداد أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء ويتم تحديثها واللقاء بشأنها دورياً.

 

 

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الكلمات المفتاحية

وزير التجارة والصناعة مجلس الوزارء الائحة التنفيذية للاتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصري

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