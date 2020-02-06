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الرئيس الأمريكي: أعدائي حاولوا بكل جهدهم تدميري

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:59 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، إن "معارضيني حاولوا بكل جهدهم لتدميري"، موضحًا أنه "عانى من محنة فظيعة في محاكمة عزله".

وقال الرئيس الأمريكي، في أول تصريح له منذ أن برأه مجلس الشيوخ من تهمة استغلال المنصب: إنه "مر بمحنة فظيعة من قبل بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين، ولقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا".

وناكف الرئيس دونالد ترامب، بـ"شكل ساخر"، الديمقراطيين، مؤكداً على أنه سيظل رئيس الولايات المتحدة "إلى الأبد"، في أول رد فعل منه على تبرئته في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء يوم أمس الأربعاء.

ونشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو يظهر غلافاً افتراضياً لمجلة "تايم" وعليه شعار حملات ترامب الانتخابية للسنوات القادمة، حتى وصل من شعار "ترامب 2020" إلى "ترامب للأبد".

وتوقّع الرئيس ترامب، أن يبقى نهجه مستمراً في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة، حسبما ظهر على الغلاف المبتكر لمجلة "تايم" في الفيديو الذي نشره الرئيس على "تويتر".

وقال ترامب، في تغريدة أخرى، إنه "سيصدر بياناً الخميس، من البيت الأبيض حول ما سمَّاه (نصر أمريكا) ضد خدعة العزل".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، قد برّأ مساء أمس الأربعاء، الرئيس ترامب من الاتهامات الموجهة له، في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

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الكلمات المفتاحية

ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا

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