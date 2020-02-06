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بلاغ سلبي.. اشتباه وجود جسم غريب في محيط مرفق المعديات ببورسعيد

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:54 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، بلاغًا يفيد باشتباه وجود جسم غريب في محيط مرفق المعديات.

وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات إلى موقع البلاغ، وتمت المعاينة باستخدام الأجهزة المتطورة، وتبين أنه بلاغ سلبي، وأن الجسم المُبلغ عنه عبارة عن حقيبة مملوكة لأحد الصيادين ولا تحوي أي مواد خطيرة.

تم إبلاغ اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة.
بلاغ سلبي.. اشتباه وجود جسم غريب في محيط مرفق المعديات ببورسعيد
بلاغ سلبي.. اشتباه وجود جسم غريب في محيط مرفق المعديات ببورسعيد
بلاغ سلبي.. اشتباه وجود جسم غريب في محيط مرفق المعديات ببورسعيد
بلاغ سلبي.. اشتباه وجود جسم غريب في محيط مرفق المعديات ببورسعيد
بلاغ سلبي.. اشتباه وجود جسم غريب في محيط مرفق المعديات ببورسعيد
بلاغ سلبي.. اشتباه وجود جسم غريب في محيط مرفق المعديات ببورسعيد
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الكلمات المفتاحية

مصر بورسعيد بلاغ سلبي اخبار

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