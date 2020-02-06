"التخطيط" تطلق سلسلة نقاشات حول مستقبل التنمية في إفريقيا

يطلق معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأسبوع المقبل، سلسلة نقاشات حول التنمية في بلدان القارة الإفريقية، حيث ينظم مركز الأساليب التخطيطية التابع لمعهد التخطيط، الثلاثاء المقبل، حلقة جديدة من لقاء الخبراء حول مستقبل التنمية في إفريقيا في ظل أجندة إفريقيا 2063 والدور المصرى المرتقب، في إطار تنفيذ برنامج عمل العام الأكاديمي 2019-2020.





يشارك في فعاليات الحلقة النقاشية، كلًا من الدكتور سيد فليفل الأستاذ بكية الدراسات الإفريقية، وعضو البرلمان المصري والبرلمان الإفريقي، والسفير الدكتور جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، والدكتورة هبة جمال الدين مدرس العلوم السياسية والدراسات المستقبلية بمعهد التخطيط القومي.