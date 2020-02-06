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مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في الإسماعيلية

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، صعقا بالكهرباء أثناء تواجدها بمنزلها بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرع سيدة تدعى، هبة أحمد إبراهيم 27 عامًا، وذلك صعقا بالكهرباء أثناء تواجدها بمنزلها الكائن بقرية الأبطال دائرة المركز.

وتم نقل والتحفظ على جثة المتوفية في ثلاجة القنطرة شرق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.
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الكلمات المفتاحية

مصرع مستشفي صعقا بالكهرباء القنطرة شرق الإسماعيلية

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