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انخفاض عدد المصانع المصرية المشاركة في معرض "ماجيك" الأمريكي

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:26 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قال المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، إن  إجمالي عدد مصانع الملابس المصرية التى شاركت في  أكبر معرض للملابس الجاهزة "ماجيك" الـمقام حاليا بالولايات المتحدة الإمريكية بلغ 13 مصنع مقارنة 15 مصنع العام الماضي.


ويعد معرض "ماجيك" الذي يقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية من أحد أشهر معارض الملابس حول العالم، وضمن أهم ثلاث معارض خارجية  لمصانع الملابس المصرية  تستهدف التواجد فيهم بقوة لزيادة صادرتها.

 

واجتمع المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، مع هيئة تنمية الصادرات؛ لبحث الخطط التسويقية التى يستهدفها المجلس لزيادة صادرات القطاع والتى تتشمل مشاركنه في معرض ماجستيك للملابس الجا هزة، بجانب مشاركة في معرض هينستك استايل في المانيا للمفروشات، ومعرض في فرنسا خاص بالغزل والنسيج بحسب تصريحات سابقة لمجدي طلبة رئيس المجلس.

 

وارتفع إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة نهاية 2019 إلى 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة 5% عن العام ا2018، واستحوذت الولايات المتحدة على النسبة الأكبر من تلك الصادرات بقيمة بلغت 946 مليون دولار.

 

وأكد المجلس أن السوق الأمريكي يعد من أهم أسواق صادرات للملابس الجاهزة المصرية بسبب اتفاقية الكويز التى تمكنها من دخول المنتجات إليه بدون رسوم جمركية.

 

 

 

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