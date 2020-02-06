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بابا الفاتيكان يلتقي بطاركة الشرق في روما
الخميس 06/فبراير/2020 - 03:36 م
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ماريان عيد
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يلتقي البابا فرانسيس، بطاركة الشرق الأوسط الكاثوليك في قمة تعقد في روما لمناقشة حال الكنائس الكاثوليكية الشرقية ورسالتها بين سكان تلك المنطقة التي تعاني المحن الدائمة.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع مع البابا فرانسيس البطريرك الكلداني لويس رافائيل ساكو والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وبطريرك الاقباط الكاثوليك إبراهيم إسحاق سيدراك وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف عبسي وبطريرك الأرمن الكاثوليك كريكور بيدروس، غابرويان وبطريرك السريان الكاثوليك إغناطيوس يوسف الثالث يونان.
وعُقد آخر اجتماع للبطاركة الكاثوليك في بغداد في نهاية شهر نوفمبر 2018، وفي تلك المناسبة، كتب البطاركة أيضًا إلى البابا طالبين مقابلة أسقف روما للتداول في مسائل وحالات الطوارئ والمشاكل التي تواجه مجتمعاتهم. في العقود الأخيرة، شهدت بلدان العراق وسوريا هجرة قوية للمسيحيين من المناطق التي دمرتها النزاعات الطائفية واعمال العنف.
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