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أسعار الذهب العالمي تتراجع مع انحسار المخاوف بشأن فيروس كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:32 م
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بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، في الوقت الذي عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية قوية الإقبال على المخاطرة والدولار، بينما يراقب المستثمرون بحذر تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع معدل الوفيات متجاوزا 500شخصا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1553.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع بفعل إجراءات تحفيز صينية، بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين عند 1546.90 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1556.80 دولار.




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