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الكنيسة السريانية تنهي صيام يونان

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:21 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، القداس الإلهي في كابيلا الوكالة البطريركية السريانية في روما، بمناسبة انتهاء صوم نينوى، وهو ثلاثة أيّام، ويقع في الأسبوع الثالث السابق للصوم الكبير.

وقام البطريرك بالصلاة على نيّة جميع أبناء الكنيسة وبناتها في بلاد الشرق وعالم الإنتشار، إكليروسًا ومؤمنين، ولا سيّما أولئك الذين صاموا منقطعين عن الطعام وعن الشراب، والذين رفعوا الصلوات والتضرّعات بحرارة في هذه الأيّام الثلاثة المباركة من صوم نينوى، سائلًا الله أن يتقبّل أصوامهم ويستجيب صلواتهم، وأن يبسط أمنه وسلامه في بلدان شرقنا المعذَّبة، وبخاصة لبنان وسوريا والعراق ومصر والأراضي المقدسة، وكلّ مكان في العالم، فينعم الجميع بالطمأنينة والاستقرار والعيش الكريم.

كما صلّى غبطته على نيّة المصابين بفيروس كورونا في الصين وكلّ أنحاء العالم، سائلًا الله أن يمنّ عليهم بالشفاء التامّ، وأن يحدّ من انتشار هذا الوباء الخطير وتطوّره، وأن يلهم الباحثين في شؤون الطبّ لابتكار العلاج المناسب للقضاء على هذا الفيروس.

شارك في القداس الخوراسقف جورج مصري المعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي، والأب رامي قبلان الزائر الرسولي في أوروبا، والأب يونان حنّو وهو كاهن من أبرشية الموصل ويتابع حاليًا دراساته اللاهوتية العليا في روما، والأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.
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الكلمات المفتاحية

صوم يونان صوم الكنيسة السريانية

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