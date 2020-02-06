ظهرت Now | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الأن (Now) وللحصول عليها يمكن للطلاب والطالبات تسجيل رقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ولمعرفة النتيجة بكل سهولة azhar.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 89.65%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123378 طالبًا وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة، كما تمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات وهنأهم بالنجاح