Advertisements
ظهرت Now | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar
الخميس 06/فبراير/2020 - 02:22 م
Advertisements
Advertisements
ظهرت Now | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar
ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الأن (Now) وللحصول عليها يمكن للطلاب والطالبات تسجيل رقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ولمعرفة النتيجة بكل سهولة azhar.
وقد انتظر الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية كثيرا، وازداد البحث عليها والقلق من جانب أولياء الامور حيث يرغبون في الاطمئنان على مستويات ابنائهم في المرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، وظلوا طوال الأسبوع يبحثون عن روابط سريعة تسهل عليهم الوصول إلى نتائج الامتحانات 2020 لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بكل سهولة، ولكن بوبة الأزهر الإلكترونية هي الجهة الوحيدة التي تنشر نتائج متحانات الأزهر، ومن هنا ننشر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجةا لشهادة الإعدادية الازهرية ( هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )
واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 89.65%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123378 طالبًا وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة، كما تمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات وهنأهم بالنجاح
وعلى الطلاب والطالبات تسجيل رقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية Now
Advertisements