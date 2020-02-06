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أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف مرتزق إلى طرابلس

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:19 م
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أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
وكالات
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يتكتم الموالون لحكومة الوفاق الليبية فى طرابلس على توافد آلاف الأجانب من المرتزقة على مدينتهم لقتال الجيش الوطني الليبى، إلا أن سكان العاصمة أكدوا رؤية عناصر أجنبية تتجول في أسواق المدينة داخل سيارات عسكرية.

 

وبحسب ما ذكرته قناة مداد نيوز، تتفاوت أعداد المرتزقة الذين توافدوا على ليبيا منذ توقيع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الاتفاقيتين الأمنية والبحرية المشبوهتين مع حكومة فايز السراج.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عددهم وصل إلى 4700 عنصر بينما أكد الجيش الليبي، أن أعدادهم وصلت لـ6000 عنصر حتى الآن، وأن أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر.

 

 فيما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية عن قائدين من ميليشيات طرابلس، أن أنقرة جلبت أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس خاصة من إدلب السورية، وهذا ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.


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