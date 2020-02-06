رئيس الأركان: نمضي بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب





وتابع "فريد" مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء.



والتقى "فريد" عناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية.





ونوه بأن عناصر التأمين ساهموا في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مؤكدًا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيًا والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.



واستمع "فريد" إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم في مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة.





وأشاد بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلف بها المقاتلين لحماية مقدرات الشعب المصري.



وكرّم "فريد"، المتميزين تقديرًا لآدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص في القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.





تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء.