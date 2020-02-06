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ظهرت آخيرا.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. رابط فعال ومباشر (احصل عليها الآن)

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:03 م
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بوابة الفجر
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ظهرت آخيرا.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. رابط فعال ومباشر (احصل عليها الآن)

ظهرت نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2020 الترم الأول وللحصول عليها الأن، ننشر لكم رابط مباشر وفعال لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ونتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية يمكنكم الضغط على هذا الرابط ( هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  )

واعتمد  الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 89.65%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123378 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة.

وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

ولكي يطمئن قلوب الطلاب الذين لم يحصلون على نتائجهم حتى الأن نوفر لكم رابط فعال ومباشر لمعرفة نتيجةا لشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكل سهولة  برقم الجلوس فقط عبر هذا الرابط


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