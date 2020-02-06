12 اتفاقية جماعية لإنهاء أزمة العاملين بالسياحة والفنادق

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارات مجموعة فنادق هيلتون العالمية، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجان النقابية بالمجموعة، في إبرام 12 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 7640عاملا، بإعادة توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة على العاملين بالمجموعة بزيادة 5% لنسبة العمال من الحصيلة الكلية لتكون 85% بدلا من 80%.





وأعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، لافتا إلى أن الاتفاقيات نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بنسبة 15% كسر وتالف وهالك، و85% توزع بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة.





وقال الوزير: إن توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة في صورتها هذه تعتبر أفضل للعاملين ورأي الطرفان الاستمرار في تطبيق الاتفاقيات التي تحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 أعمالا لأحكام المادة الأولي من القرار المشار إليه.





ووقع الاتفاقية التي تسري لمدة 3 سنوات، تنتهي في 31 ديسمبر 2022، ممدوح محمدي محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وسها محمد عادل، بصفتها المدير العام لفندق رمسيس هيلتون، وهيلتون القاهرة الأجنحة الفندقية، ومحمد هيثم عبد المنعم، مدير عام فندق هيلتون بيراميدز جولف ريزورت، وطارق يحيي أحمد، مدير عام فندق هيلتون ريزيدنس.





وحضر التوقيع، أحمد الله صدقي، مدير عام هيلتون كورنيش الإسكندرية، وكريم محمد فؤاد، مدير عام فندق هيلتون كنجز رانش، وأحمد سلامة عبد العال، مدير عام فندق هيلتون جرين بلازا، وجيلان جرجس حنين، مدير عام فندق قرية هيلتون الغردقة، ومدحت سمير واصف، مدير عام هيلتون بلازا الغردقة.





كما حضر محمد لطفي هاشم، مدير عام هيلتون مرسي علم نوبيان ريزورت، وفلوريان اليكساندر، مدير عام فندق هيلتون الأقصر، ورامي لطيف لبيب، مدير عام فندق هيلتون شارك باي شرم الشيخ.





وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقيات، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.