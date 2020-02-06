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عضويات جديدة للصحفيين بتخفيض ٥٠% بـ'نادي الشيخ زايد'

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:06 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن نادي الشيخ زايد، برئاسة فكري الهواري، عن تقديم مُقترح للجمعية العمومية بالنادي بفتح باب العضويات المستثناة في شهر يوليو المقبل، بمناسبة افتتاح الفرع الجديد للنادي، والذي يستوعب 6000 عضوية جديدة، ونص المقترح على تخفيض نصف قيمة العضوية للصحفيين والجيش والشرطة والقضاة، وبتسهيلات كبيرة بناءً على مقترح تقدم به الكاتب الصحفي، أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة "روز اليوسف"، وعضو مجلس نقابة الصحفيين،  لرئيس مجلس إدارة النادي، وهو ما رحب به الهواري، مؤكدًا تقديره الكبير للجمعية العمومية للصحفيين، ودورها في بناء الوعي والذود عن الوطن، في مواجهة أعدائه والمتربصين به.

ووافق "الهواري" على تخفيض 50٪ من قيمة العضوية الأصلية، وقيمتها ٨٠ ألف جنيه، لتصبح قيمة الاشتراك للعضوية المستثناة، ٤٠ ألفًا فقط، تُسدد على أقساط بواقع، ١٠ آلاف عند الحصول على الكارنيه، و٣٠ ألفًا على ثلاث سنوات بواقع ١٠ آلاف سنويًا.

وقال "الهواري" إن لديه خطة لتطوير النادي، والنهوض بخدماته، عبر برنامج مدروس جارٍ تنفيذه، لتعظيم موارد النادي، وخلق قيمة مضافة في الخدمات، تلبي طموح أعضاء النادي وجمعيته العمومية الحالية، وكل من يُقبل على الاشتراك مستقبلًا.

يُذكر أن الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، التقى العام الماضي، الكابتن فكري الهواري، رئيس النادي، والكابتن هشام سلطان أمين الصندوق، حيث عرض الحصول على تخفيضات وتسهيلات للصحفيين في العضوية، ووافق الهواري على منح الصحفيين من سكان مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر، الراغبين في الحصول على عضوية النادي، تسهيلات سداد تمتد لخمس سنوات، مع وعد بعرض طلب تخفيض ٥٠ ٪؜ من قيمة الاشتراك على الجمعية العمومية المقبلة للنادي.
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