وزير النقل: تنفيذ 50% من كوبري قلما بعد شهر

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل: إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 50% من مشروع إنشاء كوبري قلما على الطريق القاهرة إسكندرية الزراعي بعد شهر.



وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم، خلال جولة التفقدية بمنطقة إنشاءات الكوبري، بحضور رئيس وقيادات الطرق والكباري، أن هذه النسبة تمثل المرحلة الأولى من المشروع، وتشمل الاتجاه من الإسكندرية حتى القاهرة، على أن يتم استكمال الاتجاه الآخر، بعد انتهاء الاتجاه الأول.



وأوضح أن ذلك بهدف التسهيل المروري، ولاستيعاب الاختناقات المرورية على الطريق.