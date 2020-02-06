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بعد وفاة الزوج و3 أطفال.. نجاة الزوجة ورضعيها من حريق فيصل

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أنقذت العناية الإلهية، سيدة سودانية ورضيعها من الحريق الذي شب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، حيث تبين إصابتها ورضيعها عمره 5 شهور، ونقلوا إلى مستشفي الهرم في حالة صحية حرجة.

وقال مصدر أمني في تصريحات إلى "الفجر"، إن الزوج المتوفي عمره 53 عاما، والأطفال أعمارهم "13 سنة، 3 سنوات، 5 شهور"، مشيرا إلى أن الرضيع المصاب عمره 5 شهور "توأم المتوفي".

كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن أفراد الأسرة المتوفاة إثر نشوب حريق بمنطقة فيصل، يحملون الجنسية السودانية.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات إلى "الفجر"، بأن ماس كهربائي بالمدفأة الكهربائية، السبب في نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة فيصل، ما تسبب في مصرع 3 أطفال من بينهم طفل رضيع، ووالدهم إثر الاختناق، نافيا تفحم الجثث كما تم تداوله.

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية بالجيزة، دفعت بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحريق سوي تفحم غرفة النوم والريسبشن، مشيرا إلى أن الشقة محل البلاغ مساحتها حوالي 160 مترا، ونشب الحريق بغرفة النوم والريسبشن.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة فيصل، ما تسبب عن وفاة 3 أطفال، ووالدهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريقا بشقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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