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أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم.

وأكد مصدر فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن حتي الأن مباراة القمة فى موعدها يوم 24 فبراير ولم يتم التأجيل.

وأشار المصدر إلي أن أى تاجيل أو قرار يخص اللقاء سوف يتم إعلانه رسميًا لكن حتى الأن مباراة القمة فى موعدها ولم يحدث أى تغيير.

وكانت آثيرت أنباء خلال الساعات الماضية بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري، وكان هانى زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء قد طالب الاتحاد امس بتأجيل مباراة القمة.

ويذكر أن الأهلي والزمالك ستقام بينهما مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
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