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طالبات القاهرة تفوز بالمركز الأول في مسابقات أسبوع الجامعات (صور)

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:20 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
أية حمروشي
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فازت طالبات جامعة القاهرة، بالمركز الأول والدرع العام بأسبوع فتيات الجامعات الخامس، المنعقد بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير - 6 فبراير الجاري.

جاء ذلك بعد منافسات قوية تفوقت فيها طالبات جامعة القاهرة على طالبات 27 جامعة، وحصدن 4 ميداليات ذهبية، و2 ميدالية فضية، وميدالية واحدة برونزية.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، بالمظهر الرائع الذي ظهرت عليه طالبات الجامعة في أسبوع فتيات الجامعات الخامس، وهنأهن على الفوز بالمركز الأول والدرع العام، وحصولهن على المراكز الأولى في المسابقات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بجميع المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية والرياضية سواء كانت محلية أو دولية، وتؤهلهم للفوز بالمراكز الأولى بعد إعدادهم بشكل متكامل.

وكانت طالبات جامعة القاهرة، قد فزن في مسابقات أسبوع فتيات الجامعات الخامس بجامعة الفيوم، بالميدالية الذهبية غناء فردي، والميدالية الذهبية في الموسيقى فردي، وميداليتن ذهبية في النشاط العلمي "ميكاترونيك ومجلات الحائط".

كما فزن بالميدالية الفضية في الموسيقى منفرد، والبرونزية موسيقى منفرد، وفازت طالبات القاهرة بالمركز الأول في النشاط الثقافي والنشاط الرياضي، وبالمركز الثاني في النشاط الفني وتنس الطاولة الجماعي وكرة الطائرة وتنس الطاولة الفردي، وبالمركز الثالث متخصص في الأشغال الفنية وكرة السلة، وفزن بالمستوى الأول جوالة، وفي ألعاب القوى فازت طالبات القاهرة بالمركز الأول والثاني والثالث.

يذكر أن جامعة القاهرة، الأولى بمصر طبقًا للتصنيف الاسباني للاستشهادات العالمية 2020، حيث تقدمت بمقدار 10 آلاف إشارة مرجعية للبحوث عن العام السابق، كما فاز طلابها بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الملتقى الرياضي للطلاب الوافدين، وأسبوع فتيات الجامعات، والفوز بكأس العباقرة تمريض.

طالبات القاهرة تفوز بالمركز الأول في مسابقات أسبوع الجامعات (صور)
طالبات القاهرة تفوز بالمركز الأول في مسابقات أسبوع الجامعات (صور)
طالبات القاهرة تفوز بالمركز الأول في مسابقات أسبوع الجامعات (صور)
طالبات القاهرة تفوز بالمركز الأول في مسابقات أسبوع الجامعات (صور)
طالبات القاهرة تفوز بالمركز الأول في مسابقات أسبوع الجامعات (صور)
طالبات القاهرة تفوز بالمركز الأول في مسابقات أسبوع الجامعات (صور)
طالبات القاهرة تفوز بالمركز الأول في مسابقات أسبوع الجامعات (صور)
طالبات القاهرة تفوز بالمركز الأول في مسابقات أسبوع الجامعات (صور)
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فتيات الجامعات الخامس طالبات القاهرة جامعه القاهره أسبوع الجامعات

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