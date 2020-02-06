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9 ميداليات للاعبي المشروع القومي للموهبة ببطولة إفريقيا للمصارعة

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:08 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفوق مجموعة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه الوزارة، أثناء مشاركتهم في البطولة الإفريقية للمصارعة المقامة بدولة الجزائر.

شهدت البطولة فوز اللاعبين المصريين بعدد 9 ميداليات في يومها الثاني بواقع عدد 8 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في أوزان مختلفة، حيث فاز بالميداليات الذهبية اللاعبين كلا من: "عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، وعبدالرحمن السيد، وخالد سالم، ومحمد طارق، وعمر بدر، ومحمد مصطفى الشامي، وأدهم عبدالله"، بينما حصل مؤمن إبراهيم على الميدالية الفضية.

وتؤهل بطولة افريقيا للمصارعة الشباب تحت 17 عاما اللاعبين المصريين للمشاركة في بطولة العالم، وشارك في البطولة الإفريقية عدة منتخبات منهم: "تونس، والمغرب، والجزائر، وجنوب إفريقيا".

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة من البرامج الهامة التي تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة في الكشف عن المواهب الشابة بمختلف الألعاب، ودعمهم وصقل موهبتهم ليكونوا نواة للمنتخبات المصرية ويحققون الانجازات في المحافل الدولية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الشباب بطولة إفريقيا المصارعة الفجر

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