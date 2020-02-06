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بطريرك الكاثوليك يغادر إلى إيطاليا ضمن زيارة رعوية

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:57 ص
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الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
ماريان ناجى
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غادر صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أرض الوطن، متجها إلى إيطاليا في زيارة رعوية لدولة الفاتيكان، ومن بعدها للمشاركة في مؤتمر السلام في بلاد البحر المتوسط، والذي ينظمه مجلس الأساقفة الإيطالي، خلال هذا الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يشارك صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، أيضا، في هذا المؤتمر، ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية المصرية.
 
ويعود صاحب الغبطة إلى أرض الوطن في الخامس والعشرين من فبراير الجاري.
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