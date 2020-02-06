يستضيف ملعب سان ماميس مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

واستقر كيكي سيتين مدرب برشلونة على تشكيل فريقه لمباراة بلباو في ظل رحلة البحث عن الفوز بلقب الكأس

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: ألبا – لينجليت – بيكيه - سيميدو

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - فيدال

خط الهجوم: ميسي - فاتي – جريزمان