Advertisements
Advertisements
Advertisements

لو لسة مجبتهاش | نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالفيوم بنسبة نجاح 80.6% Available Now

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:28 ص
Advertisements
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
Advertisements
انتهت محافظة الفيوم من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول أمس الأربعاء الـ5 من يناير 2020، وبلغت نسبة النجاح بها 80.6%.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالفيوم

وحضر اعتمدا نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالفيوم بحضور محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم، و خالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

نسبة النجاح

واعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية أيضا وبلغت نسبة النجاح  78%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90% ، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 66.5%.

نتيجة الاعدادية بالفيوم 2020

وهنأ محافظ الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم أولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدا أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المنشودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات، كما أن نجاح العملية التعليمية هو خط الدفاع الأول لمصر، وهو نواة التقدم لمصر.

ونقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2020 ( هنا ).

و نظمت التربية والتعليم بالفيوم ، مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة ، بحضور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمقر مكتبة مدرسة الثانوية بنات بالفيوم .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة تالتة اعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 نتيجة الشهادة الاعداداية طلاب الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية

أخبار تهمك

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

راموس ينضم إلى برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. اتفاق شفهي بين ريال مدريد وهالاند

منذ ساعة و 26 دقيقة

ماركا: برشلونة ينهار

منذ ساعتين و 30 دقيقة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 15 ساعة

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 13 ساعة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 15 ساعة

كيكي سيتين يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75,02% (صور)

الأحد المقبل.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالقليوبية

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم

عاجل.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في بني سويف بـ"رقم الجلوس"

36 طالبًا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية ببني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

07:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status