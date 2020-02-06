لو لسة مجبتهاش | نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالفيوم بنسبة نجاح 80.6% Available Now

انتهت محافظة الفيوم من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول أمس الأربعاء الـ5 من يناير 2020، وبلغت نسبة النجاح بها 80.6%.





اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالفيوم





وحضر اعتمدا نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالفيوم بحضور محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم، و خالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.





نسبة النجاح





واعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية أيضا وبلغت نسبة النجاح 78%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90% ، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 66.5%.





نتيجة الاعدادية بالفيوم 2020





وهنأ محافظ الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم أولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدا أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المنشودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات، كما أن نجاح العملية التعليمية هو خط الدفاع الأول لمصر، وهو نواة التقدم لمصر.





ونقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2020 ( هنا ). ).





و نظمت التربية والتعليم بالفيوم ، مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة ، بحضور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمقر مكتبة مدرسة الثانوية بنات بالفيوم .







