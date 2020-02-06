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تركيا تغري المرتزقة السوريين بالمال للقتال في ليبيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:36 ص
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مسلحون في طرابلس
مسلحون في طرابلس
وكالات
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ذكر موقع "الحرة" الإخباري، أن تركيا دربت ومولت مقاتلي في سوريا وخففت القيود عند حدودها لتسهيل انضمام المقاتلين الأجانب إلى تنظيم داعش، لنقل المئات منهم إلى مسرح حرب جديدة في ليبيا.

                                                            

وأرسلت تركيا مقاتلين سوريين من جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، التي تحصل على دعم تركيا وبدرجة أقل قطر وإيطاليا.

 

وقال قائدا ميليشيات ليبية في طرابلس للأسوشيتد برس، إن تركيا جلبت أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس، "العشرات" منهم من جماعات متطرفة.

 

وتملك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، ويبدو أن العديد من هذه الدول تتنافس  للسيطرة على مواردها.

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مسلحون في طرابلس تركيا المرتزقة السوريين المال السوريا

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