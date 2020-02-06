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quick link | احصل على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2020 برقم الجلوس

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
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quick link | احصل على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2020 برقم الجلوس  

تسهيلا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة الأخبار والمعلومات التي يبحثون عنها، ننشر لكم رابط سريع (quick link) للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الأول برقم الجلوس، والصف السادس الابتدائي 2020 الترم الأول برقم الجلوس ايضا، وهذا فور اعتمادها من مشيخة الأزهر اليوم الخميس.

وخلال الأسبوع الجري انتظر أولياء الأمور نتائج أبنائهم في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بفارغ الصبر ويرغبون في معرفة نتائج الطلاب لكي يطمئن قلوبهم على مستويات الأبناء التعليمية لينتقلون للترم الثاني بكل سهولة ويسر.

وبوابة الأزهر الإلكترونية هي وحدها المنوط بها لنشر نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وهذا فور اعتمادها وللحصول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنااااااااااااااااااااا

وعلى الطلاب في الشهادتين الابتدائية والإعدادية يمكنهم معرفة درجاتهم النهائية ومعرفة مجموعهم الكلي من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية عن طريق ادخال رقم الجلوس وانتظار النتيجة، حيث سيتم عرض النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة وبالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي الأزهري الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

quick link | احصل على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2020 برقم الجلوس  

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