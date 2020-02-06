مخرج مسلسل كتف قانوني يعتذر لأبطاله:"خيرها في غيرها"

أعلن المؤلف فتحي الجندي عن سحب مسلسل "كتف قانوي" من الشركة المنتجة، وذلك في بيان قام بكتابته عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".



حيث كتب منشورًا قال فيه :"بيان هام على مسئوليتي، لكل المبدعين اللى اشتغلوا فى مسلسل كتف قانوني كان نفسى نكمل العمل الجميل ده مع بعض، لكن لظروف ما قررت سحب المسلسل من الشركة المنتجة مع كامل إحترامى للشركة والقائمين عليها".



وتابع فتحي قائلًا :"تقبلوا اعتذاري المخرج الجميل عادل الأعصر، وكل النجوم والعاملين المبدعين، خيرها فى غيرها، وأحيط علمًا أن المسلسل ملكية خاصة لي فقط،ولم أوقعه حتى الآن ولم أتنازل عنه،وإن شاء الله قريبًا جدًا سيتم تنفيذ المسلسل مع شركة أخرى، تحياتي وتقديري".



مسلسل "كتف قانوني "كان من المقرر عرضه في رمضان ٢٠١٩، والمسلسل كان يضم مجموعة مميزة من النجوم منهم أحمد بدير،رنا سماحة،طارق صبري،محمد نجاتي،أحمد سلامة، عبد الله مشرف، مدحت تيخا، من تأليف فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر ، إنتاج شركة" دي لايت" لعصام طنطاوي.