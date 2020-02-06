رد فعل غير متوقع من مهاجم الرجاء المغربي بسبب قرعة دوري أبطال إفريقيا

أجريت أمس الأربعاء، مراسم سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في أحد فنادق القاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الرجاء المغربي في مواجهة مازيمبي الكونغولي، ليقام لقاء الذهاب يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، والسادس من شهر مارس المقبل.

وكان قد أظهر بن مالانغو مهاجم الرجاء رد فعل غريب وغير متوقع، وذلك بعد سؤاله عن مواجهة مازيمبي فريقه السابق في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إذ أنه عند سؤاله من أحد المراسلين لم يتجاوب معه وتركه واستقل سيارته وظهرت على وجهه علامات غير مفهومة.

جدير بالذكر أن اللاعب قد انتقل إلى فريق الرجاء البيضاوي المغربي في انتقالات الصيف الماضية، قادمًا من مازيمبي الكونغولي