الهلال ضد الرائد.. بالكربون المعيوف يكرر إنجاز عصام الحضري

استطاع الهلال أن يحقق فوزًا غاليًا على نظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، بثلاثية مقابل هدف، مساء أمس الأربعاء.

وحقق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله المعيوف انجازًا بعد أن أصبح ثالث حارس مرمى يسجل هدف في الدوري السعودي للمحترفين.

الأمر يعد انجازًا لأن الحارس يظل اسمه عالقًا في الأذهان، إذ أنه على غير الطبيعي أن يكون حارس مرمى هدافًا.

وقد سجل المعيوف هدف الهلال الثالث في اللقاء عند الدقيقة 90+6، عن طريق ركلة الجزاء.

وجاء هدفه بالكربون من هدف حارسنا المصري عصام الحضري حارس مرمى التعاون السابق، الذي أحرز هدف فريقه الرابع في مرمى الاتفاق عام 2017 من ركلة الجزاء عند الدقيقة 90+6 أيضًا.

وكان ثالث الحراس الذي سجل هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، هو مبروك زايد حارس الاتحاد ضد الرائد في عام 2011.

جدير بالذكر أن الهلال رفع رصيده إلى 38 نقطة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.