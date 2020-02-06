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بارتوميو آخر من يعلم في برشلونة

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:49 ص
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بارتوميو
بارتوميو
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن جوسيب دي ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لم يكن يعلم بمقابلة إيريك ابيدال المدير الرياضي لبرشلونة لوسائل الاعلام ولم يعرف محتواها كما أنه لم يطلب منه التحدث لهم.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا بأن تشافي هيرنانديز كان قريبًا من خلافة فالفيردي في تدريب برشلونة مما جعل الأخير يبدي انزعاجه أثناء الحديث مع بعض ممثلي مجلس إدارة النادي.

وذكر الصحفي الشهير مارسال لورينتي والمُقرب من البلوجرانا أنه تم طرح اسم تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني للسد القطري الحالي من أجل خلافة إرنستو فالفيردي وذلك بعد فشل الفريق الكتالوني في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني عقب الخسارة على يد أتلتيكو مدريد وسط أنباء أكدت اجتماع بعض ممثلي برشلونة مع تشافي في الدوحة لمناقشة إمكانية عودته للبلوجرانا ولكن كمدير فني.

وكانت أنباء انتشرت في الساعات القليلة عقب خسارة برشلونة على يد أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني كشفت فيها عن اجتماع إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة مع تشافي في الدوحة العاصمة القطرية من أجل الاتفاق على عودة الأخير إلى برشلونة ولكن كمدير فني وخلافة فالفيردي.

وعلى الجانب الآخر، نفى تشافي اتفاقه مع أبيدال على تدريب برشلونة وأكد أنه يركز مع السد في الوقت الحالي لكنه أكد أنه اجتمع مع إريك أبيدال السكرتير الفني للبارسا بحجة أنه أحد الأصدقاء.

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الكلمات المفتاحية

ماريا رئيس برشلونة دارة إريك أبيدال

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