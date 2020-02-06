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نيمار يكشف عن أفضل ثلاثي في عالم كرة القدم

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:41 ص
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
علي خلاف
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كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن الثلاثي المفضل بالنسبة له في عالم كرة القدم.

وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: " أفضل ثلاثة لاعبين بالنسبة لي ويشعروني بالمتعة في الملعب لما يقدمونه الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والثنائي البرازيلي روبينيو ورونالدينيو".

وأضاف: "اللاعبين الثلاثة يقدمون عروضا قوية وتابلوهات فنية داخل المستطيل الأخضر، ويمتلك كل منهم مميزات ومتعة في الأداء تجعله سعيد بما يشاهده من قبلهم".

وبسؤاله عن اللاعبين المفضلين بالنسبة لابنه قال: " يفضل اللعب بـ ميسي ، رونالدو ، مبابي وأنا معهم، حينما يلعب ألعاب الفيديو، وذلك لأنه يفضل الرباعي عن أي لاعبين آخرين".

يقدم البرازيلي نيمار دا سيلفا عروضًا قوية رفقة باريس سان جيرمان في مختلف البطولات بالموسم الحالي، بعدما عاني بشكل كبير في الموسم الماضي بسبب تكرار الإصابات.

ولا يزال يحلم "نيمار" بالعودة لنادي برشلونة مجددا واللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث حاول النادي الكتالوني استعادة خدماته خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن النادي الباريسي وضع بعض المعوقات التي حالت دون اتمام الصفقة.

وانتقل "نيمار" لصفوف نادي باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

 

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