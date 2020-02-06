أبيدال: برشلونة يستهدف نجمين كبيرين في الصيف

كشف الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لفري برشلونة الإسباني، عن نيه فريقه للقيام بميركاتو قوي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وصرح أبيدال، أن برشلونة بمقدوره الجمع بين النجمين، لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، ونيمار جونيور لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال أبيدال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانبة: "دوري هو القيام بإقناع اللاعب، نعم يمتلك شرطاً جزائياً كبيراً، لكنني أستطيع التعاقد معه إذا أخبرتني الإدارة بتوفير الأموال اللازمة".

وتابع: "هو من بين أفضل خمس أو ست لاعبين في العالم، سنسعى للتعاقد معه، وإذا فشلنا في ذلك سنتفاوض مع لاعب آخر".

وواصل: "سنحاول بناء فريق قوي في الصيف المقبل، لذلك ضم نيمار لن يتعارض مع ضم لاوتارو، وجود لاعبين بهذا الجحم سيكون مفيد للنادي".

واستطرد: "لا نعرف مدى إمكانية ضم نيمار، الأمر متوقف على رغبة اللاعب، سنقوم بالتحدث مع باريس سان جيرمان، إذا أراد العودة فهو مرحب به، وسيكون إضافة هائلة للنادي".

وحول ترينكاو، صفقة الفريق الجديدة تابع: "ترينكاو لاعب رائع، وخيار مفيد لبرشلونة في المستقبل، يجب أن يفكر برشلونة في اللاعبين الصغار، حدث ذلك منذ عامين مع آرثر ميلو".

وحول اللاعب البرازيلي ماتيوس فيرنانديز المعار لبلد الوليد قال أبيدال: "ماتيوس لاعب موهوب، هو ليس صفقة تجارية، لقد ذهبت للبرازيل لمتابعته بنفسي، من الضروري أن يكتسب بعض الخبرات قبل العودة لبرشلونة.