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مورينيو يطمع في عودة هاري كين قبل انتهاء الموسم
الخميس 06/فبراير/2020 - 06:33 ص
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محمد الدمتناوي
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وكان هاري كين
قد تعرض للإصابة في عضلة الفخذ منذ مباراة ساوثهامبتون في الجولة الحادية والعشرين
من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتحدث مورينيو
في تصريحات نقلتها صحيفة "سكاي سبورت"، قائلا:" هاري كين قد يعود للمشاركة
مع توتنهام في أخر مباراتين في الدوري أمام كل من كريستال بالاس وليستر سيتي".
وتابع:" ربما
نحتاج هاري كين أمام ليستر سيتي من أجل أن نكون في المركز الرابع أو الخامس أو السادس،
وأتمنى أن يساعدنا كين في ذلك".
وواصل:" الأمور
تسير على ما يرام، هو يتحسن يوما عن يوم، ولا يجب علينا وضع أي ضغوطات عليه، وسنرى
ما يحدث".
وأتم المدرب البرتغالي:"
لن نتسرع في عودة كين، وأتمنى عودته في القريب العاجل"
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