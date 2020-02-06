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ماذا قدم صن داونز والترجي بدوري الأبطال قبل مواجهة القطبين

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:39 ص
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صن داونز
صن داونز
محمد جمال
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آسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 عن مواجهات صعبة وقوية للفرق المصرية المشاركة وهم الأهلي والزمالك، خلال القرعة التى اقيمت امس بأحد فنادق القاهرة.

وآسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي فى كلاكيت ثانى مرة بعدما واجهه المارد الأحمر العام الماضي وخرج الفريق الأحمر على يده بعد الخسارة خارج الأرض بخماسية دون رد ثم الفوز فى مصر بهدف دون رد، بينما سيواجه نادي الزمالك نظيره الترجي التونسي وهو سيكون اللقاء الجديد بينهما بسبب المواجهة التى ستكون بين الفريقين ببطولة كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامته يوم 14 فبراير القادم.

مشوار صن داونز قبل مواجهة الأهلي

صعد الفريق الجنوب إفريقي كأول للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني برصيد 14 نقطة بعدما تفوق على كل من الوداد البيضاوي المغربي وبترو اتليتكو الأنجولي واتحاد العاصمة الجزائري.

مشوار الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك

صعد الفريق التونسي كأول للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بعد تفوقه على كل من الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري واي سي فيتا كلوب الكونغولي.

وآسفرت القرعة التى اقيمت امس عن مواجهتين أيضًا وهم النجم الساحلى التونسي ضد الوداد البيضاوي المغربي والرجاء المغربي ضد مازيمبي الكونغولي.

وتقام مباريات ذهاب دور ال 8 أحد أيام 28 أو 29 فبراير بينما لقاء الإياب أحد أيام 6 أو 7 مارس.

 

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