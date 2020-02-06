شهر ثأري للأهلي وانجازات تنتظر فايلر

تستهل فعاليات شهر فبراير المدجج بالمباريات الهامة والقوية بالنسبة للنادي الأهلي، والذي يحوي أيضًا مواجهات ثأرية وإنجازات تنتظر السويسري رينيه فايلر مدرب الأحمر، مساء اليوم الخميس.

الثأر من لدغات بيراميدز واستمرار الانتصارات

يبدأ الشهر بشكل ساخن أمام بيراميدز، الذي لم يفز عليه في آخر 4 مباريات جمعتهما، والذي كان سببًا في أن يودع الأهلي نسختين متتاليتين من بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى لقائي الدوري الموسم الماضي.

ويسعى رينيه فايلر من تحقيق الثأر أمام بيراميدز، الذي أوقع فيه الأحمر المدير الفني السابق للفريق مارتن لاسارتي.

ويقام اللقاء بين الأهلي وبيراميدز عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

بالإضافة إلى أنه يأمل في مواصلة الانتصارات والوصول بالفريق إلى الانتصار الثالث عشر علر التوالي في الدوري المصري الممتاز، ليواصل طموحه بالفوز باللقاء السابع عشر على التوالي ليحقق رقم موسم 2004-2005، بعد أن حقق رقم موسم 2002-2003 بالوصول للفوز 12.

رد الاعتبار أمام تخديرات موسيماني

الأهلي يدخل لقاء صن داونز ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير، رافعًا شعار رد الاعتبار.

وكان صن داونز بقيادة موسيماني قد تمكن من الإطاحة بالأهلي بنتيجة غير متوقعة بخماسية مقابل هدف، في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

لاسيما وأنه يطمح في الصعود والفوز بمباراة الإياب أيضًا والتي ستقام في السادس من مارس المقبل.

حصد ثاني الألقاب

فايلر سيكون على موعد مع حصد ثاني ألقابه مع الأهلي في فترة وجيزة، عندما يلاقي الزمالك في كأس السوبر المصري على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات في العشرين من فبراير الجاري، ليكون ثاني أكثر مدرب أجنبي يحصد لقب السوبر بعد جوزيه الذي حققه 4 مرات.

وكان فايلر في أولى مهامه مع الأهلي قد استطاع أن يحصد لقب السوبر المصري 2018 أمام الزمالك أيضًا.

جدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر خاض 23 مباراة حقق الفوز في 20 منهم، وتعادل في لقائين وخسر لقاء وحيد.