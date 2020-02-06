نهال عنبر لـ"الفجر الفني" هذا كان مستوى تعليمي في المرحلة الإعدادية

كشفت الفنانة نهال عنبر لـ الفجر الفني" عن مستواها الدارسي في المرحلة الإعدادية فقالت:" لم أتذكر مجموعي في هذه المرحلة، ولم أكن مجتهدة كثيرًا ولكني كنت ذكية فلم أرسب في أي سنة، لكن كنت أضطر المذاكرة قبل الإمتحان نفسه بشهر أو أثنين".





وأشارت "عنبر" أن الفن يعني لها الكثير من صغرها موضحه: "كنت أسرح كثيراً وأجسد الكثير من الشخصيات، وكنت أُمثل في المدرسة وفي البيت، أغلق الغرفة عليي وأقف أمام المرآه وأُمثل العديد من اللقطات والشخصيات، أمي كانت تقص لي شعري وأنا صغيرة فكنت أرتدي بنطلون البيجامة على شعري".



يذكر أن عنبر تقوم بتصوير مسلسل "فرصة تانية" وسوف يُعرض في السباق الرمضاني، ويشاركها في عمله ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، محمود بيزاوي ومن إنتاج سنيرجي.

