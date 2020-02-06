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مبادرة "روح المحبة تجمعنا" تستمر في حصد الثمار

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:53 ص
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جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
جيهان عزمي
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حصدت مبادرة "روح المحبة تجمعنا" التي أطلقتها لجنة التربية الدينية بالإسكندرية لعام 2020 تحت مظلة المشروع الرعوي (بيت الرب من الحجر إلى البشر) ثمر جديد، برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كانت الثمرة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير بلقاء جمع مرحلة ابتدائي كبير بين كنيسة سيدة الأيقونة العجائبية - ميامي وكنيسة سانت تريز- سيدي بشر وذلك بكنيسة الايقونة العجائبية تحت عنوان "ستة على ستة"، وتتلخص فكرته في حصول الإنسان على رؤية واضحة عندما يعيش الحرية، الثقة بالنفس، الإرادة، والتطور، وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي ولقاء وألعاب مشتركة وحدت الجميع في روح واحدة.

وحصدت المبادرة ثمرة رابعة يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، بلقاء جمع بين مدارس أحد كنيسة سانت لوتشيا- أبوقير، وكنيسة العذراء- الحضرة، وكنيسة سان جورج- غبريال وذلك بكنيسة سان انطوان باكوس.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي ثم لقاءً عن فضيلة المحبة، ثم فقرة ألعاب جمعت بين المخدومين من الكنائس الثلاثة في روح واحدة.
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الكنيست السكندري الأنبا باخوم ا أخبار

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