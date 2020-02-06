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نهال عنبر لـ"الفجر الفني" هذا ما جذبني لمسلسل "فرصة تانية" وهذا دوري

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:55 ص
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نهال عنبر
نهال عنبر
نادين نجدي
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تشارك الفنانة نهال عنبر، حاليًا بالتصوير في مسلسل" فرصة تانية" وسوف يُعرض في السباق الرمضاني القادم، وشارك في عمله أيضًا ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، أيتن عامر، هبه مجدي، ومحمود البزاوى، وكريم عبدالخالق.

وفي تصرح خاص للفجر الفني، قالت "عنبر" إن ما جذبني للعمل في مسلسل "فرصة تانية" أنه مع ياسمين صبري للمرة الثانية، وأنا أحبها، لأن هذا  أول عمل يجمعني مع مرقص عادل، وأنا سعيدة بهذا كثيراً، لأن أعماله رائعة ويتمتع بخفة الظل.


وأضافت عنبر أنها تجسد شخصية طيبة وهي والدة ياسمين صبري.


والجدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .
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الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري نهال عنبر فرصة تانية

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