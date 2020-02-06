ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

يستضيف اليوم الخميس نادي بيراميدز نظيره النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد الدفاع الجوي الدولي بمدينة القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي بيراميدز أمام نظيره النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد الدفاع الجوي الدولي اليوم الخميس علي قناة أون سبورت الرياضية علي النايل سات بتعليق المعلق أيمن الكاشف وقناة تايم سبورت.

بينما يواجه نادي طنطا نظيره نادي المصري البورسعيدي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويقدم لكم موقع الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي أمام بيراميدز اليوم:

1- الأهلي 36 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- الاتحاد السكندري 27 نقطة

5- بيراميدز 26 نقطة

6- انبي 23 نقطة

7- الإنتاج الحربي 22 نقطة

8- سموحة 21 نقطة

9- الإسماعيلي 21 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- حرس الحدود 18 نقطة

12- المصري 16 نقطة

13- أسوان 15 نقطة

14- طلائع الجيش 15 نقطة

15- وادي دجلة 14 نقطة

16- طنطا 13 نقطة

17- مصر المقاصة 13 نقطة

18- نادي مصر 11 نقطة.