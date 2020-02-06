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ناتاشا تكشف لـ"الفجر الفني" عن خريطة أعمالها الجديدة

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:49 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تحدثت الفنانة اللبنانية ناتاشا، عن خريطة أعمالها الجديدة، التي تحضر لطرحهم الفترة المقبلة، بعد نجاح جميع الاغاني التي قدمتها من قبل.



وكشفت ناتاشا، في تصرح خاص لـ"الفجر الفني"، بأنها انتهت من تحضير مجموعة أعمال غنائية باللهجة المصرية واللبنانية والخليجية وتتعاون من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الموزعين والمحنين والشعراء المعروفين من ضمنهم الفنان عصام كاريكا، وهذه المجموعة من إنتاج شركو "ود"، كما تستعد لتصوير أغنية من هذه المجموعة لطرحها على طريقة الفيديو كليب.


ويذكر أن آخر أعمال ناتاشا، أغنية"حبيبو"، الذي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابه الرسمي بموفع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة نجاح عالية.
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اغانى

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