برفقة نجله محمد رمضان في السعودية على متن طائرة خاصة (صور)

نشر الفنان محمد رمضان، مجموعة صور جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد، خلال الصور امام الطيارة برفقة نجله علي وشقيقه وكابتن الطيارة، وكان مرتدي"تشيرت باللون الاسود وجاكيت وبنطلون باللون الاسود وسلسلة ونضارة" وكان نجله مرتدي"جاكيت باللون الازرق وبنطلون باللون الاسود".



وعلق رمضان، على الصورة قائلًا: "وصلنا جدة بحمد الله في أول زيارة للسعودية".







ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"قلبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك يارب" وأضاف آخر"السلطان"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نورت جدة"ز





ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زالزال"، الذي شارك به رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة هنداي مهنى وأحمد صيام وماجد المصري ومني عبد الغني.