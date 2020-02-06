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قبل مواجهة الأهلي.. طريق صندوانز لدور ربع نهائي أبطال أفريقيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:05 ص
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
علي خلاف
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أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة النادي الأهلي أمام مواجهة ثأرية ضد ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة ماميلودي صن داونز ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين ماميلودي صن داونز والأهلي في مصر أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري، بينما لقاء الإياب بجنوب إفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.

مشوار صن داونز إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام مشوار فريق ماميلودي صن داونز منافس الأهلي إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث افتتح الفريق الجنوب أفريقي الدور التمهيدي بهزيمة أوثو الكونغولي بـ 5-2 في مجموع المواجهتين، قبل أن يصعد لدور المجموعات بالفوز 16-1 على كوت دي أور من سيشل.

قرعة دور المجموعات تضع صن داونز في مجموعة الموت

وأوقعت قرعة دور المجموعات فريق ماميلودي صن داونز في مجموعة قوية ضمت أندية الوداد وبترو أتليتكو واتحاد العاصمة الجزائري.

وتأهل صن داونز لربع النهائي بتصدر مجموعته برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، وسجل 9 أهداف واستقبل 3 أهداف.

الأهلي يسعى للثأر من ماميلودي صن داونز بعد نكسة الخماسية

وفي سياق متصل تحمل مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز طابعا ثأريا للأحمر الذي يسعى لرد اعتباره بعد هزيمته المذلة أمام الفريق الجنوب أفريقي في نسخة 2019 بخماسية مقابل هدف في مجموع المباراتين ويسعى الفريق الأحمر لهزيمة بطل جنوب إفريقيا للتأكيد على قوة المارد الأحمر ورغبته في حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

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