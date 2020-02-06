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موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم 6-2-2020

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:56 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مواجهة نارية ضد بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة المحلية.

ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو طامحًا في كسر عقدة بيراميدز سبورت، بعدما انتهت مباريات الموسم الماضي لصالح بيراميدز، سواء ببطولة الدوري أو كأس مصر.

وتأتي المباراة بعد تأهل الفريقين، لدور الثمانية من البطولات الإفريقية، حيث يواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه بيراميدز سبورت زاناكو الزامبي، بكأس الكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز سبورت ضد الأهلي بالدوري

ويستضيف بيراميدز سبورت نظيره الأهلي، اليوم على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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