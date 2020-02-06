موعد الأهلي والاتفاق اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق اليوم 6-2-2020 في الدوري السعودي

نتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره الاتفاق، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويسعى الأهلي إلى تعويض خيبات الجولات الماضية، والتي كان آخرها سقوط الراقي في فخ التعادل أمام العدالة، بهدف لمثله، فيما حقق الاتفاق فوزا ثمينا أمام الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الاتفاق:-

سيغيب عن مباراة الراقي أمام الاتفاق، كلا من؛ مهند عسيري وعمر السومة بسبب الإصابة، إلى جانب غياب جوزيف دي سوزا؛ بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق جزئي في الأوتار والأربطة خلف الركبة، أثناء مشاركته في مواجهة العدالة، وحاجته للعلاج لمدة 3 أسابيع، فيما لن يفتقد الأهلي لأي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط: ألفيس ساريتش - نوح الموسى

خط الوسط الهجومي: حسين المقهوي - ماركو مارين - عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: يوسف البلايلي

التشكيل المتوقع للاتفاق في مواجهة الأهلي:-

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: أسامة الحدادي - سعيد اليامي - سيدريك يامبيري - صالح القميزي

خط الوسط: فيليب كيس - علي هزازي

خط الوسط الهجومي: نعيم السليتي - سليماني دوكارا - صالح العمري

خط الهجوم: هزاع الهزاع