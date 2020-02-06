Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد الأهلي والاتفاق اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق اليوم 6-2-2020 في الدوري السعودي

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:50 ص
Advertisements
الأهلي والاتفاق
الأهلي والاتفاق
أميرة فطيم
Advertisements

نتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره الاتفاق، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويسعى الأهلي إلى تعويض خيبات الجولات الماضية، والتي كان آخرها سقوط الراقي في فخ التعادل أمام العدالة، بهدف لمثله، فيما حقق الاتفاق فوزا ثمينا أمام الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الاتفاق:-

سيغيب عن مباراة الراقي أمام الاتفاق، كلا من؛ مهند عسيري وعمر السومة بسبب الإصابة، إلى جانب غياب جوزيف دي سوزا؛ بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق جزئي في الأوتار والأربطة خلف الركبة، أثناء مشاركته في مواجهة العدالة، وحاجته للعلاج لمدة 3 أسابيع، فيما لن يفتقد الأهلي لأي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط: ألفيس ساريتش - نوح الموسى

خط الوسط الهجومي: حسين المقهوي - ماركو مارين - عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: يوسف البلايلي

التشكيل المتوقع للاتفاق في مواجهة الأهلي:-

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: أسامة الحدادي - سعيد اليامي - سيدريك يامبيري - صالح القميزي

خط الوسط: فيليب كيس - علي هزازي

خط الوسط الهجومي: نعيم السليتي - سليماني دوكارا - صالح العمري

خط الهجوم: هزاع الهزاع

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

والاتفاق هدف نادي الاتفاق ملخص مباراة الأهلي و الإتفاق مباراة اهداف الشوط السعودية السعودي الرائد الدوري السعودي الجولة 17 الجولة الثاني الاهلي والاتفاق 2-0 الاهلي والاتفاق الاهلي ضد الاتفاق الاهلي الاتفاق

أخبار تهمك

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة أخيرة من ميسي لرئيس برشلونة بعد أزمة أبيدال

منذ ساعة و 23 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

منذ ساعة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

natiga | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الشرقية والدقهلية التيرم الأول | نقدم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط | Press here

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 7 ساعات

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 5 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 8 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 9 ساعات

هل انتهت الأزمة حقًا؟.. نتائج اجتماع رئيس برشلونة بسبب أزمة أبيدال وميسي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم السبت 5/10/2019 في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KSA YoyTube

الهلال ضد الأتفاق - التشكيل المتوقع لقمة كأس خادم الحرمين

التشكيل المتوقع للاتفاق أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «النصر » هدف رابط النصر HD

أزارو في التشكيل المتوقع لمواجهة الاتفاق والوحدة بالدوري السعودي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status